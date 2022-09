SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito un comunicato stampa firmato dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo sulla drammatica situazione climatica verificatasi nelle ultime ore nelle Marche.

Il pensiero mio e di tutti i sambenedettesi va ai cittadini marchigiani che stanno vivendo ore drammatiche per le conseguenze della tremenda alluvione delle scorse ore. Siamo vicini alle famiglie colpite da lutti tremendi e inaccettabili per come si sono verificati, speriamo con tutto il cuore che i dispersi vengano trovati in vita.

Se è vero che la natura ha dinamiche imprevedibili e di potenza infinitamente superiore alla capacità di controllo dell’uomo, è innegabile che oramai il clima sta impazzendo. I climatologi sono concordi nel dire che è impossibile prevedere con precisione luoghi e orari di questi fenomeni, e infatti anche in questo caso non c’erano allerte particolari.

Dobbiamo fare i conti con questa realtà, e individuare tutte le misure utili a mitigarne gli effetti. La prima delle quali è la prevenzione, che si fa in un modo solo: ricominciando a gestire con oculatezza il territorio, investendo risorse per la sua manutenzione, pianificandone lo sviluppo con equilibrio e rispetto. Chi amministra la cosa pubblica, ad ogni livello, ha l’obbligo di tradurre in fatti questi obiettivi.