SANT’ANGELO IN VADO – È in condizioni serie, ma non in pericolo di vita uno dei due automobilisti (entrambi vadesi) coinvolti nella mattinata di ieri, giovedì 15 settembre, in un terribile schianto tra due auto sulla Pedemontana tra Sant’Angelo in Vado e Lunano, in provincia di Pesaro-Urbino. La Toyota Yaris di un 46enne e la Volkswagen Golf di un 48enne si sono scontrate frontalmente: il primo è stato trasportato all’Ospedale di Torrette dall’eliambulanza per la gravità dei traumi riportati, mentre il secondo è stato condotto all’Ospedale di Urbino per accertamenti. Traffico interrotto, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Macerata Feltria.