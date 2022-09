SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ il primo vero esame di maturità di questa stagione.

Non che le 2 vittorie contro l’Avezzano (campionato e Coppa) e il pareggio col Roma City fossero per il Porto d’Ascoli partite “scontate”, anzi.

Tuttavia, alla terza giornata i ragazzi di Ciampelli, affronteranno una squadra strutturata che l’anno scorso ha centrato i play off, che milita in Serie D già da diverso tempo e che nella passata stagione è uscita sempre indenne dal Riviera delle Palme: vittoria per 1-2 col Porto d’Ascoli all’ultima giornata prima della sosta natalizia, 0-0 contro la Samb qualche mese dopo.

Ci sono dunque tutte le premesse per far sì che domenica sarà una partita vera e di alto livello, non decisiva per ovvie ragioni di calendario, ma già indicativa per iniziare a capire che ruolo possono avere le due squadre in un girone F sempre difficile da decifrare.

L’ultimo match dei biancorossi è di quelli che non si dimenticano: 8 gol e tanto spettacolo tra Vastese e Trastevere che hanno dato vita ad un pirotecnico 4-4, nonostante i padroni di casa si trovassero sotto di 3 gol alla fine della prima frazione. Pda dunque avvertito: mai darli per spacciati.

Di seguito alcuni dei calciatori che gli orange dovranno tenere d’occhio (il centrocampista Maiorano non sarà della partita per squalifica):

Antonio Di Nardo: punta centrale classe ’98 alto 1,86, che ha segnato una doppietta nell’ultimo match. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, ha vestito le casacche di Lucchese, Arezzo e Vis Pesaro.

Fabio Busetto: attaccante anche lui, ma preferito a destra nell’11 di mister Ferazzoli. Autore anche lui di una doppietta nel 4-4 contro il Trastevere, ha condito il suo inizio di stagione anche con due assist.

Giovanni Ricciardo: centravanti esperto, classe ’86, con un lungo trascorso in Serie D e qualche breve parentesi in C2. Quasi 400 presenze in gare ufficiali e 119 gol all’attivo.

Christian Calì: classe 1999, attaccante esterno, seconda punta, vanta esperienze in Serie D con le maglie di Borgosesia, Latte Dolce Sassari e Correggese. Nell’ultima stagione alla Correggese, nel girone D, 7 gol messi a segno che hanno permesso alla squadra di raggiungere i play off.

Nelle ultime ore è stato ufficializzato un nuovo acquisto in difesa, come si apprende dai canali ufficiali dei biancorossi:

“Il centrale difensivo Romeo, ha trovato l’accordo per la rescissione consensuale con la società del patron Bolami. Le aspettative sul centrale erano alte, la Vastese a ha ufficializzato in serata il centrale Orchi: “Alessandro Orchi è un nuovo giocatore della Vastese. Difensore, classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile della Roma e vanta esperienze in Serie C (Catanzaro e Racing Aprilia) e D (Rieti, San Teoodoro, Milano City, Legnago, Union Feltre, Crema e Ostia Mare).Nell’ultima stagione calcistica ha indossato la maglia dell’Ostia Mare“.

INFO SUI BIGLIETTI

I prezzi sono così ripartiti nei vari settori:

– TRIBUNA CENTRALE COPERTA €10 – CURVA SUD OSPITI €10 – RIDOTTO (15-17 anni) €5 – UNDER U14 €1 (prevendita compresa)

Ecco tutti i punti VivaTicket sul territorio

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo C.so Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Tabaccheria Marchionni via Ischia, 193/195 Grottammare

Planetwin365 – via Roma via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Amarcord via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto

Planetwin365 – via Sauro via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto

21 Point via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Bar Palmarino viale de Gaspari, 303 Centobuchi

Carta&CO. S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Amadeus Dischi via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Manhattan Lounge Cafè via Salaria, 8/A Spinetoli

Bar Tabacchi Angel via Galilei, 1 Grottammare

Goldbet Monteprandone via De Gaspari, 97 Monteprandone

Tabaccheria Fortunella via Colombo, 23 Stella di Monsampolo

Segnali di Fumo di Scarponi Basilio via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto