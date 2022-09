FERMO – Un uomo è rimasto gravemente ferito ieri, giovedì 15 settembre, a causa della caduta dal terzo piano di un monolocale a Lido Tre Archi. Il ferito è stato ricoverato d’urgenza, trasportato dall’eliambulanza, all’ospedale di Ancona-Torrette. I Carabinieri di Fermo si stanno occupando del caso.

La vittima dell’incidente, di nazionalità albanese, non avrebbe con certezza commesso un gesto volontario. La dinamica dei fatti è in fase di investigazione. Pare che l’uomo avesse dimenticato le chiavi in appartamento, e nel tentativo di rientrare passando dal balcone sarebbe caduto da circa 8 metri di altezza.