ANCONA – AGGIORNAMENTO: la Prefettura ha comunicato il nuovo bilancio delle vittime. I morti sono 8, mentre continuano le ricerche per individuare i 4 dispersi. Tra questi anche due bambini.

Le conseguenze del nubifragio abbattutosi sulle province di Ancona e Pesaro Urbino questa notte hanno le dimensioni di un vero disastro. Come si evince dalle sconvolgenti immagini, le strade di alcuni comuni dell’Anconetano e del Pesarese sono più simili a fiumi di fango. L’enorme quantità d’acqua caduta in poche ore ha provocato 7 morti e 3 dispersi: a Castelleone di Suasa si cerca anche un bambino di 6 anni, disperso inizialmente insieme alla madre; la donna è stata ritrovata. Il sindaco di Cantiano (PU), Alessandro Piccinini, ha dichiarato a Rai 3: «Il centro del paese non esiste più: è tutto ridotto a un ammasso di fango e detriti». La violenza dell’acqua ha distrutto anche Pianello di Ostra, comune dell’Anconetano in cui si sono registrate ben 4 vittime. Una vittima registrata a Trecastelli, un’altra a Barbara. Grande afflusso di persone nei Pronti Soccorsi per sintomi di ipotermia e fratture, provocate dalle condizioni estreme in cui molti si sono trovati questa notte. L’Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, ha dichiarato che ci sarebbero circa 40 sfollati.

Già nel maggio 2014 il fiume Misa aveva rotto i propri argini, provocando scenari tristemente simili a quelli di questa notte. «Quello che è successo sette anni fa non dovrà più succedere» – dichiarò lo scorso anno il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, durante la Commemorazione del primo alluvione. Il disastro, purtroppo, si è ripetuto in circostanze ancor più drammatiche.

