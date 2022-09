CENTOBUCHI – In giornata odierna l’A.S.D. Atletico Centobuchi ha comunicato di aver acquisito il terzino classe 2003 Mattia Delli Compagni. Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Mattia Delli Compagni. Il classe 2003 ex Teramo e Sambenedettese, che ha già esordito in biancazzurro contro l’Aurora Treia, arriva dalla Torrese ed è a disposizione di mister Fusco. Benvenuto Mattia!”

Inoltre il nuovo arrivato è stato intervistato. Di seguito le sue dichiarazioni.

Delli Compagni: “Ho fatto il mio esordio contro l’Aurora Treia, è stata una partita difficile. Il gruppo? È un bel gruppo, conoscevo qualche nome di alcuni compagni ma per me è la prima esperienza nel girone marchigiano. Mi trovo bene anche con gli over e vogliamo fare un bel campionato. Mister Fusco? È un mister deciso, mi ha dato subito fiducia e mi sto trovando bene con lui. Civitanovese? È una grande squadra che punta a vincere tutte le partite, ma noi vogliamo riscattarci.