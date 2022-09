ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tensione a Roseto nella tarda serata di lunedì scorso, quando un Carabiniere fuori servizio è riuscito ad arrestare in flagranza di reato un rapinatore, il quale aveva appena aggredito e scippato una cittadina ucraina.

Segue il comunicato dei Carabinieri di Roseto:

«Nella tarda serata del 12 settembre 2022, in Roseto degli Abruzzi, Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno arrestato in flagranza di reato un italiano per rapina.

L’uomo, in pieno centro, dopo essersi travisato con un passamontagna e non armato, afferrava per le spalle una cittadina ucraina che si trovava nella zona e dopo una colluttazione si impossessa della borsetta che la donna teneva a tracolla. La borsa conteneva il cellulare delle carte di credito e una cifra di 20 euro in contanti. Nell’occorso e a seguito della violenza subita la vittima cadeva a terra, quindi il malvivente si dava alla fuga a bordo di una autovettura alla cui guida c’era un ragazzo. Le fasi finali dell’atto delittuoso venivano notate da un Carabiniere della compagnia di Giulianova che dopo essersi accertato che la derubata non aveva riportato gravi conseguenze fisiche e aver allertato il 112, si portava all’inseguimento dell’auto dei fuggitivi con il proprio mezzo privato fino a raggiungere l’auto da cui erano scesi i due giovani che cercavano di dileguarsi allontanarsi a piedi per le vie circostanti. Il Carabiniere li inseguiva e li bloccava.

Il giovane che aveva compiuto il fatto veniva tratto in arresto, mentre sono in corso indagini, per verificare la posizione dell’altro giovane che era alla guida del mezzo con cui sono fuggiti. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo.

La refurtiva veniva interamente recuperata e restituita alla vittima».