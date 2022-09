TERAMO – Nella mattinata di ieri, mercoledì 15 settembre, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo hanno tratto in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Teramo, l’uomo che il 20 agosto scorso ha accoltellato in Piazza Garibaldi di Teramo il conducente di un autobus di linea. Si tratta di un 56enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, che sovente intastidiva i passeggeri degli autobus.

Le indagini svolte dai Carabinieri, nell’immediatezza dei fatti e nei giorni seguenti al ferimento, permettevano di accertare l’esatta dinamica dei fatti: l’arrestato il 20 agosto 2022, intorno alle ore 17.50, in piazza Garibaldi di Teramo, aveva inferto, per futili motivi, con un oggetto acuminato due fendenti al fianco sinistro della vittima, potenzialmente idonei a causarne la morte in quanto inferti in parti del corpo contenenti organi vitali (all’altezza del cuore e dei polmoni).

L’esito delle indagini coordinate e dirette della Procura della Repubblica di Teramo hanno portato alla formulazione della richiesta cautelare per il reato di tentato omicidio aggravato, resistenza nei confronti di incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi, prontamente accolta dal G.I.P. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell’A.G.