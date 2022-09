Capitaneria di Porto, il saluto della marineria al Comandante Mancini. Don Giuseppe Giudici: “Grati di quanto vissuto insieme nella grande famiglia del porto”

Il parroco di San Niccolò in Acquaviva e Cappellano del Porto ha dedicato una lettera aperta al Comandante uscente, a nome "di tutto il mondo del porto". "Non potremo non pensare a Lei quando vedremo maturare i frutti del nostro lavoro", scrive il sacerdote

di Davide Pignotti