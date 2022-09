SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche questo fine settimana, la Quark srl effettuerà interventi di disinfestazione e derattizzazione nelle diverse aree della città. Le operazioni riguarderanno come sempre sponde di corsi d’acqua, aree verdi e terreni incolti di proprietà pubblica oltre che le aree che sono state rilevate grazie alle segnalazioni degli utenti.

Oltre a un intervento generale, che riguarderà l’intero territorio comunale, operazioni specifiche saranno svolte questo fine settimana nei quartieri Porto d’Ascoli Centro e Sentina, oltre che in via Morosini, via Guerrini, via Formentini, via Ferri, nell’area dell’ex-campo sportivo “Fratelli Ballarin”, sul lungomare e nell’isola pedonale centrale, aree verdi comprese, nonché in tutti i giardini dei plessi scolastici e relative adiacenze.

Infine sono previsti interventi specifici di derattizzazione nei pressi degli istituti scolastici, nell’area portuale, sul lungomare e nell’isola pedonale dove, come di consueto, oltre ai controlli di routine saranno posizionate nuove trappole a sostituzione di quelle esaurite.