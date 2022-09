SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I riflettori del Circolo Tennis “Maggioni” di San Benedetto del Tronto si accendono sulla nuova edizione del Trofeo Bachetti Food – Open Padel. La competizione maschile riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis andrà in scena dal 28 settembre al 2 ottobre 2022.

Quest’anno saranno partener della manifestazione anche due importanti realtà locali: Villa Anna – Casa di cura privata e ASS 360, la società software per lo sport e il terzo settore del gruppo Buffetti.

Quella che si prospetta nei tre campi del complesso sportivo sambenedettese C. T. Maggioni, nato a ridosso della Palazzina Azzurra nel lontano 1933 ed oggi al centro della zona portuale, è una cinque giorni all’insegna di intrattenimento e divertimento, un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport.

“Il CT Maggioni è felice di rinnovare la partnership con l’azienda Bachetti Food nell’organizzazione dell’Open di padel che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre” – queste le parole di Afro Zoboletti – “È un torneo che grazie alla passione di Massimiliano è in continua crescita, ormai inserito stabilmente nel calendario delle competizioni ufficiali del Maggioni, che saprà regalare spettacolo, divertimento e sano agonismo in una bellissima cornice”.

“Da molti anni supportiamo iniziative che coinvolgono società sportive locali di diverse discipline.” – ha rivelato Simone Ferraioli, presidente dell’Associazione degli Industriali di Ascoli Piceno – “Lo facciamo perché, quali professionisti della salute, sappiamo bene l’importanza che rivestono per ogni individuo l’attività motoria e una corretta nutrizione. Un sano stile di vita è la base imprescindibile per la cura di ogni persona. Siamo, allo stesso tempo, felici di contribuire agli eventi che rivestono un’importanza sociale per la nostra comunità e che, al contempo, avvicinano i giovani allo sport”.

“Cerchiamo di offrire le migliori tecnologie digitali per lo sport da circa 10 anni” – ha dichiarato il CEO di Asso360 Massimiliano Trobbiani – “In questo momento i nostri clienti superano i 3.000 in tutta Italia e con la crescente diffusione del Padel abbiamo creato una piattaforma per le prenotazioni dei campi che si chiama Open360. Non potevamo che sostenere un “Open” di Padel nel nostro territorio divenuto così importante nel suo genere grazie anche alla visione di Massimiliano Bachetti che da anni crede in questo sport”.

Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è il 26 settembre; per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 0735 588977 o inviare una mail all’indirizzo ctmaggioni@gmail.com.