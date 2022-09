ACQUAVIVA PICENA – È ancora in fase di completamento l’intervento dei Vigili del Fuoco di San Benedetto, che questa mattina, a causa del forte vento, hanno dovuto rimuovere una pianta finita in strada ad Acquaviva, nei pressi del centro storico. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, non si registrano problemi al traffico. Situazione analoga si è verificata sulla SS 81 Piceno-Aprutina, tra Ascoli e Teramo, in territorio marchigiano.