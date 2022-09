SENIGALLIA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella serata di oggi in località Borgo Bicchia, nel comune di Senigallia, per recuperare un cane che era scivolato nel letto del fiume Misa. La squadra di Senigallia in collaborazione con l’addestratrice dell’animale, utilizzando delle tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali) ha recuperato il cane, il quale successivamente veniva riconsegnato in ottime condizioni di salute alla proprietaria.