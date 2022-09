CUPRA MARITTIMA – Ricomincia la programmazione del Cinema Margherita di Cupra Marittima.

Il 15 settembre si parte con il “Nido di vipere“, il debutto alla regia di Kim Yong-hoon, che costruisce con finezza un thriller neo-noir intrecciato di elementi pulp che guarda alla lezione di Tarantino. Contemporaneamente prosegue la proiezione di “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, la drammatica vicenda del processo intentato a Aldo Braibanti che racconta la violenza e l’ottusità della discriminazione.

Entrambi i film faranno anche parte del programma di Cinema in Festa, l’iniziativa promossa da Anica e Anec con il supporto del MiC e con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, che prevede cinque giorni, da domenica 18 a giovedì 22 settembre, di nuove uscite, anteprime, laboratori dedicati al pubblico giovane, film restaurati e grandi successi anche in lingua originale, in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 euro. Si parte domenica 18 settembre con una giornata di totale immersione nel cinema strutturata secondo il modello di una maratona di 13 ore, dalle 11 a mezzanotte con due opere iconiche, caratterizzate da una modernità assoluta di visione, da scoprire per la prima volta o da apprezzare di nuovo: “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard e “Videodrome” di David Cronenberg.

Da menzionare un film non meno classico e non meno cult, il capolavoro di Hayao Miyazaki “La città incantata“, che sarà proiettato il 21 settembre alle ore 19. Spazio anche alle proiezioni in lingua originale con “Elvis”, “Top Gun” e “Maigret“. Oltre ai recuperi, inoltre, ci saranno nuove visioni e anteprime come, ad esempio, “Le buone stelle- Broker“, l’ultimo lavoro di Hirokazu Kore’eda che questa svolta si sposta in Corea del Sud.

Nonostante i promotori sostengano il cinema Margherita nella campagna stampa, questa iniziativa è autofinanziata. E’ volontà del cinema Margherita che diventi un’occasione per avvicinare al cinema chi non lo frequenta abitualmente, per rafforzare la passione di chi passerebbe tutto il suo tempo con gli occhi sul grande schermo e per far scoprire anche ai più piccoli il potere della macchina dei sogni. Per chiunque voglia sostenerlo saranno messi a disposizione manifesti, locandine, magliette e shopper. Un ringraziamento particolare va allo sponsor Pomorilla Pizza, Pizzetta & co.

Programma dal 15 al 17 settembre

NIDO DI VIPERE di Kim Yong-Hoon (KOR 2020, 109′)

Le storie di quattro personaggi alla deriva che, alla ricerca disperata di soldi, finiranno per macchiarsi le mani di sangue.

giovedì 15/9 ore 21,15

venerdì 16/9 ore 19,00

sabato 17/09 ore 21,15

IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio (ITA 2022, 130′)

Il poeta, drammaturgo e regista italiano Aldo Braibanti viene incarcerato nel 1968 in base a una legge dell’era fascista che criminalizza l’attività gay.

venerdì 16/9 ore 21,15

sabato 17/9 ore 19,00

Programma Cinema in Festa – dal 18 al 22 settembre

Domenica 18/9 CineMaratona

ore 11,00 TOP GUN di Joseph Kosinski (USA 2022, 131’)

ore 15,30 MINIONS 2 di K. Balda, B. Ableson, J. del Val (USA 2022, 90’)

ore 17,10 IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio (ITA 2022, 130′)

ore 19,20 NIDO DI VIPERE di Kim Yong-Hoon (KOR 2020, 109′)

ore 21,30 ELVIS di Baz Luhrmann (USA 2022, 159’)

lunedì 19 /09

ore 18,30 NIDO DI VIPERE di Kim Yong-Hoon (KOR 2020, 109′)

ore 20,30 CINEPIZZA

ore 21,15 VIDEODROME di David Cronenberg (CAN 1983, 90’) Nuova edizione 4K approvata dal regista versione OV sott. in ita – Commento a cura di Arianna Laurenti – ( replica il 26 /9 ore 18,30)

martedì 20 /09

ore 17,00 MINIONS 2 di K. Balda, B. Ableson, J. del Val (USA 2022, 90’)

ore 18,30 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO di Jean-Luc Godard (FR 1960, 90′)- Nuova edizione 4K OV sott. in ita – Commento a cura di Arianna Laurenti

ore 20,30 CINEPIZZA

ore 21,15 ELVIS di Baz Luhrmann (USA 2022, 159’) versione OV sott. in ita

mercoledì 21/09

ore 17,00 LABORATORIO DI CINEMA PER RAGAZZI a cura di Lunastorta Produzioni (2h costo 10€) età consigliata dai 13 ai 18 anni

ore 19,00 LA CITTA’ INCANTATA di Hayao Miyazaki (JPN 2001, 125’) introduzione di Arianna Laurenti e Fabio Michettoni

ore 20,30 CINEPIZZA

ore 21,15 LE BUONE STELLE – BROKER di Kore’eda Hirokazu (KOR 2021, 129’) -ANTEPRIMA

giovedì 22 /09

ore 18,30 MAIGRET di Patrice Leconte (FR 2022, 89) versione OV sott. In ita(il film sarà in programma fino al 25)

ore 20,30 CINEPIZZA

ore 21,15 TOP GUN di Joseph Kosinski (USA 2022, 131’) versione OV sott. In ita

Biglietto 3,50 a proiezione

CINEPIZZA : FILM +PIZZETTA 5€