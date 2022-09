Porto San Giorgio, scontro tra auto e scooter. Il motociclista è stato soccorso dall’eliambulanza

A causa di una perdita di carburante, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Lo scooterista non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato portato all'ospedale di Torrette per accertamenti

di Davide Pignotti