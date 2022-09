TRECASTELLI – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via Galvani, nel comune di Trecastelli, in provincia di Ancona, per l’incendio di un garage con all’interno masserizie varie. La squadra di Senigallia, intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme all’appartamento sovrastante. Sul posto anche il Funzionario dei Vigili del Fuoco. Non si segnalano persone coinvolte. L’intervento dei pompieri è attualmente ancora in atto.