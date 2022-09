OSIMO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 13.30 circa in via Cristoforo Colombo ad Osimo, per via di un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, la conducente dell’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro un’auto in sosta. In seguito all’impatto l’auto guidata dalla ragazza si è rovesciata su un fianco in mezzo alla carreggiata. La squadra VF di Osimo ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento, mentre i Sanitari del 118 trasportavano la ragazza al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale.