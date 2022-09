SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua la preparazione per i rossoblu, in vista dell’inizio del Campionato di Serie C Gold in cui la squadra affronterà, domenica 2 ottobre alle ore 18 al Palazzetto “B. Speca”, la Virtus Assisi. Di seguito l’intervista a coach Alessandro Roncarolo.

Roncarolo: “Il risultato in amichevole non conta molto però mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra e la voglia di aiutarsi. Stiamo lavorando duramente sotto l’aspetto fisico, tecnico e tattico per preparaci al campionato. Taurus Jesi? Affronteremo una squadra diversa dal Sutor Basket Montegranaro ed è molto simile a noi, ci sono tante giovani promesse. Sarà un’amichevole in cui non dobbiamo subire il loro agonismo e la loro aggressività. Dovremo anche abituarci a giocare fuori casa. Obiettivi stagionali? Non ci poniamo un obiettivo ma vogliamo riportare fiducia ed entusiasmo in tutto l’ambiente, i risultati arriveranno da sé e vogliamo fare un bel campionato. Il gruppo? È ottimo, abbiamo fatto scelte coraggiose ma siamo sicuri che la squadra sia quella giusta. I ragazzi stanno lavorando molto bene”.