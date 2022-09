SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di martedì 13 settembre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– una tranche integrativa delle assunzioni previste per quest’anno per assumere due educatori d’infanzia a tempo pieno in vista di un incremento del numero di bimbi iscritti ai nidi d’infanzia;

– la concessione di un contributo per l’evento “Passeggiata sonora” promosso dalla cooperativa “On the road” e che si terrà al Museo dell’Arte sul Mare (molo sud) in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne;

– una serie di variazioni al bilancio di previsione per esigenze di diversi servizi comunali. Tra questi figurano: la Biblioteca comunale “Giuseppe Lesca”, l’Ambito Territoriale Sociale 21, il Servizio Sport e Turismo, l’Ufficio Patrimonio ed Edilizia Scolastica, il Servizio Provveditorato Gare Economiche, l’Area Comunità e il Servizio Aree Verdi e Cimitero. Ovviamente tutte le maggiori spese trovano adeguata copertura nel bilancio.