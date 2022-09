PORTO SAN GIORGIO – È affondato questa mattina, intorno alle 5, il peschereccio Adriana III, ormeggiato a Porto San Giorgio. Al momento dell’incidente, a bordo dell’imbarcazione non c’era nessuno. Grazie all’intervento della Guardia Costiera, la barca è stata messa in sicurezza con alcune cime per scongiurarne il ribaltamento: dovrà essere portata in cantiere per il ripristino. Ignote le cause, indaga la Capitaneria.