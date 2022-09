GROTTAMMARE – Giovedì 15 settembre alle ore 19.00 presso il ristorante Blue Deep di Grottammare andrà in scena lo straordinario spettacolo, ad ingresso gratuito, del professor Cesare Catà dal titolo: “La Fata Sibilla e il Guerrin Meschino”.

Dopo la rappresentazione del professore si terrà un’apericena a Menù fisso a 20 euro (Antipasti, pizza, bibite).

L’evento organizzato dall’Associazione Famiglia e Impresa in collaborazione con “Go Forth Foreverer” Srl, gode del Contributo del “Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche” e rientra tra le iniziative del “Festival Mare e Monti – fra Arte, Musica, Miri e Leggende”.

I Sibillini sono, da sempre, culla di antichi e preziosi miti, dalla figura della Sibilla Appenninica sino a quelle, non meno enigmatiche, delle Fate dai piedi di capra e dei folletti chiamati “Mazzamurelli”. Partendo dalle vicende narrate da Antoine de La Sale e da Andrea Barberino, lo spettacolo del professor Catà racconta e interpreta la storia dell’eroe noto come Guerrin Meschino, il suo peregrinare in tutto il mondo conosciuto, dalla Turchia all’Irlanda, passando per i Monti Sibillini, per confrontare la sua icona con quella di altri grandi eroi delle tradizioni leggendarie greche, celtiche e norrene. Lo spettatore sarà coinvolto in un viaggio sensazionale nella tradizione fantasy marchigiana ed europea attraverso un sorprendente mescolarsi di teatro di narrazione, divulgazione filosofica e ironia da stand-up.

L’autore, Cesare Catà, è un filosofo e performer teatrale marchigiano che, dopo la maturità conseguita al Liceo Classico di Fermo, ha proseguito gli studi universitari a Macerata, ottenendo il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia del Rinascimento. Dopo varie esperienze formative in Italia e all’estero, egli ha inoltre tenuto corsi universitari presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e presso il Seminario LUCI dell’Università Macerata su temi legati al rapporto tra letteratura e comunicazione contemporanea. Madrina della serata sarà la famosa presentatrice Antonella Ciocca.

Anna Amici, presidente dell’Associazione Famiglia e Impresa, dichiara: “Il ‘Festival Mare e Monti’ nasce per coniugare la cultura e i sapori dei Monti Sibillini e il nostro splendido mare. Un evento unico e straordinario a cui tutti sono invitati per conoscere la bellezza della nostra terra.”

Info e prenotazioni 3398262252