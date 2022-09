SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco dopo le 18 di oggi, martedì 13 settembre, un improvviso malore in spiaggia, nei pressi dei Bagni Medusa, è stato fatale a una donna di circa 80 anni. L’anziana non è ancora stata identificata poiché non aveva documenti con sé. Inutili i soccorsi praticati prima una dipendente dello stabilimento, che le ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, poi dai sanitari del 118.