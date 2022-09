CENTOBUCHI – Dopo la sconfitta esterna contro l’Aurora Treia nella prima giornata, i biancazzurri di mister Fusco tornano ad allenarsi per preparare al meglio la gara contro la Civitanovese, in programma per sabato 17 settembre alle ore 15.30 presso lo Stadio “A. Tommolini” di Martinsicuro. Di seguito l’intervista al capitano Matteo Fabi Cannella.

Fabi Cannella: “Il primo tempo lo abbiamo giocato abbastanza tenendo bene il campo e passando in vantaggio. Poi nel secondo tempo siamo rimasti in 10 dopo l’espulsione di Veccia su un fallo dubbio. Aurora Treia? È una grande squadra, è ben messa in campo e gioca un bel calcio. Civitanovese? Dopo una sconfitta c’è sempre voglia di riscatto. Loro hanno una grande piazza e un bell’ambiente ma noi faremo la nostra partita per arrivare ai tre punti. Infortunio di Fratini? Mi è dispiaciuto per il suo infortunio, sul momento non avevo capito cosa fosse successo poi l’ho visto uscire in barella. Gli mando un in bocca al lupo. Campagna abbonamenti? Spero che i tifosi vengano a sostenerci perché ci aspetta una bella partita contro una grande squadra e ci sarà da divertirsi”.