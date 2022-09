SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la sconfitta interna contro il Cynthialbalonga, i rossoblu tornano ad allenarsi al Samba Village. Di seguito le dichiarazioni del fisioterapista Marco Minnucci sulla situazione infortunati.

Minnucci: “Domani Conson verrà operato al setto nasale, procurato in uno scontro di gioco, presso l’ospedale di San Benedetto. Vita sta riprendendo a corre dopo la contusione ossea alla caviglia della settimana scorsa mentre Feliz ha un risentimento al retto femorale. Luccarini è tornato in gruppo e stiamo controllando Zaffagnini per un affaticamento muscolare. Lachir ha riportato una distorsione al ginocchio e si è lesionato parzialmente il collaterale mediale, Lulli cerchiamo di recuperarlo per domenica”.