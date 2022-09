TERAMO – Ieri 12 settembre 2022, i Carabinieri del N.O.R. – Sezione Operativa di Teramo hanno arrestato in flagranza di reato due coniugi, residenti in provincia di Teramo, responsabili di reato di estorsione in concorso.

I predetti, al fine di estorcere la somma contante di 20.000 euro, minacciavano un uomo, anch’egli della provincia teramana, di rivelare alla moglie di quest’ultimo la relazione extraconiugale che lo legava alla donna della coppia arrestata, confezionando all’uopo un video amatoriale che riprendeva la vittima in atteggiamenti intimi con l’amante.

La vittima, che non si è piegata al ricatto, si è rivolta ai Carabinieri per denunciare l’accaduto. I militari hanno dato vita a una breve ma intensa attività investigativa che è culminata con l’arresto dei due presunti estortori. Infatti la donna è stata bloccata dai militari mentre intascava la somma di euro 20.000 consegnata dal suo amante, contestualmente il marito della donna veniva arrestato perché trovato in possesso del video amatoriale su cui si basava la richiesta estorsiva.

La somma di denaro è stata interamente recuperata dai Carabinieri e restituita alla vittima. Gli arrestati come disposto dall’Autorità Giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari.