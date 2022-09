Rugby, sabato 11 settembre la prima edizione del Trofeo “Pierluigi Camiscioni”

La competizione, in programma per le 16, sarà valida per la prima giornata di Coppa Italia. Si sfideranno Colorno e Fiamme Oro. Il ricavato sarà devoluto all'ASUR Marche Area Vasta 5 per sostenere le misure di contrasto e cura del Covid-19

di Redazione