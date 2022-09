SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli, dopo la lunga trasferta capitolina, si prepara al test con la Vastese valido per la terza giornata, con i biancorossi reduci da un pirotecnico 4-4 contro il Trastevere, in rimonta dopo essere stati sotto per 3-0 alla fine del primo tempo.

“C’è la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione, specialmente nel primo tempo – dichiara mister Ciampelli commentando lo 0-0 col Roma City – Ci deve essere il rammarico di non aver sfruttato il buon inizio, ma poi ci deve essere anche il realismo nel dire che questo tipo di partite, con qualche episodio strano, possono andare a finire in modo peggiore. Nella stagione scorsa, spesso abbiamo perso per ingenuità partite simili sbilanciandoci troppo, stavolta invece abbiamo capito che difficilmente avremmo vinto, quindi con maturità e consapevolezza abbiamo puntato ad uscire da qui con un risultato positivo, che è la cosa più importante. Abbiamo giocato una gara con grande rispetto in un ambiente che rappresenta una novità di questo girone, penso che l’abbiamo approcciata bene da un punto di vista tecnico e mentale, contro una squadra non facile da affrontare. Venire qui a Roma e fare questo tipo di prestazione è sinonimo di un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita”.

Ora testa alla prossima: “Le trasferte di due giorni per una realtà come la nostra sono sempre impegnative, quindi è importante recuperare le energie fisiche e nervose. Adesso ci prepariamo ad una partita ostica contro una squadra che l’anno scorso ci ha fatto passare un brutto Natale” – gli orange persero infatti per 1-2 l’ultima gara prima della sosta proprio contro la Vastese. Al ritorno invece, proprio all’Aragona ottennero il punto che gli garantì la salvezza aritmetica.

“La Vastese rappresenta a tutto tondo il girone F. E’ una squadra forte, ha fatto una campagna acquisti di assoluto livello e i risultati parlano da soli. Domenica credo che si giocherà una bella partita al Riviera delle Palme”.

Per quanto concerne le altre marchigiane (oltre a Samb e Porto d’Ascoli di cui abbiamo ampiamente parlato nella puntata di Scienziati nel Pallone) al “Mancini”, il Fano vince per 2-1 col Pineto, sbloccando il match con Padovani. Il pareggio degli abruzzesi con Lo Sicco è solo un’illusione e nel secondo tempo arriva il gol di Broso che decide l’incontro. Resta ancora a zero il Montegiorgio, che dopo la sconfitta all’esordio contro la Samb al Polisportivo di Civitanova, cade anche con l’Avezzano: a deciderla di misura è Dos Santos dal dischetto. Molto bene invece il Tolentino che trova la vittoria in quel di Termoli, grazie ad una splendida rimonta firmata Tizi e Tankuluijc che ribaltano l’iniziale vantaggio di Carnevale. Sconfitta infine per il Vigor Senigallia che cade 1-2 col Chieti sotto i colpi di Spinelli e Cesario che portano i teatini in testa alla classifica a quota 6, in qualità di unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate.