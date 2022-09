SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 10 settembre presso il Palazzetto dello Sport “B. Speca” si è svolta la 2^ Edizione del Memorial Virgilio Bertola in cui i rossoblu hanno affrontato Sutor Basket Montegranaro.

Virgilio, per molti, anni è stato presidente ed istruttore del minibasket della società rossoblu.

I ragazzi di coach Alessandro Roncarolo hanno vinto per 78-65 e si sono guadagnati il Trofeo, consegnato dai parenti di Bertola.

Nel post-gara coach Roncarolo commenta così la prestazione della sua squadra: “Sono soddisfatto in particolare dell’atteggiamento avuto nel corso della gara – afferma. – Lo spirito del gruppo è ottimo c’è la volontà di ogni giocatore di aiutare il proprio compagno.

Il risultato finale non conta nulla in un amichevole e non deve trarci in inganno. Dobbiamo continuare a lavorare duramente in allenamento per arrivare pronti alla prima gara di campionato quando ci saranno i due punti in palio”.