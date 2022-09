MONTEPRANDONE – La fine mese di settembre vedrà Alchimie d’Arte proporre un altro grande evento con il dottor Primo Pierantozzi e tutto il suo preparatissimo Staff, martedì 27 settembre 2022 al teatro Pacetti in via San Giacomo,107 ore 21 a Centobuchi.

Il dottor Pierantozzi organizza corsi esperienziali, meditazioni e le consulenze individuali, che hanno esclusivamente valore formativo-didattico-educativo per una crescita personale e professionale. Primo Pierantozzi è un Mental Coach Professionista, scrittore bestseller e ricercatore autonomo. Collabora con aziende di spessore nazionale in ambito di team coaching, crescita personale e sviluppo delle potenzialità nelle risorse umane. La passione per le scienze umanistiche e filosofiche da sempre lo impegnano in studi e approfondimenti sui molteplici comportamenti umani. Organizza seminari esperienziali e conferenze informative di coaching, motivazione e miglioramento personale. Da sempre appassionato al mondo della crescita personale, ha come obiettivo la ricerca, la creazione e la divulgazione di nuovi metodi al fine di portare sempre più persone a raggiungere i propri obiettivi attraverso la consapevolezza e l’allenamento delle potenzialità. Nel corso della serata ci sarà la presentazione del libro di Primo Pierantozzi “Una stagione per rinascere”.

Primo Pierantozzi:” Non è stato semplice realizzare questo nuovo obiettivo , soprattutto quando scegli di organizzare non una semplice presentazione con intervista, ma un vero evento formativo che restituisca ai partecipanti tanta crescita personale, contenuti di valore e con l’ingresso libero. Ringrazio di vero cuore Marcello Fratini (Avis), Domenico Parlamenti ed Enrica Consorti dell’associazione culturale Alchimie D’Arte per la perseveranza e l’impegno nel voler veder realizzato questo evento nella loro stupenda città.

Grazie all’assessore Roberta Iozzi, al Sindaco e a tutta l’amministrazione del comune di Monteprandone per aver scelto di ospitare me e il mio team nella bellissima struttura del Teatro Auditorium Pacetti.

Infine, come non citare il caro Virginio De Maio (Filmatrix), che non solo ha scritto una prefazione meravigliosa del libro , ma sarà presente con noi durante la serata per donarci il suo prezioso contributo”.



Virginio De Maio è un imprenditore italiano. Esperto in processi di apprendimento attraverso la metafora cinematografica, ha fondato i portali “Il Cinema Insegna” e “Training with movies”, grazie ai quali, migliaia di persone in tutto il mondo, utilizzano scene tratte da film per facilitare il cambiamento personale e organizzativo. Tra i suoi clienti troviamo autorevoli nomi: Associazione Bancaria Italiana, Prada, Emirates Steel, Multinazionali e Organizzazioni governative per finire al distretto dei Parchi di Chicago.

Domenico Parlamenti: “Ci eravamo promessi di realizzare un anno di grandi eventi Culturali, d’Arte e musicali in questo 2022 che ci avrebbero restituito quella voglia di stare insieme dopo due anni di pandemia. Molte sono state le iniziative di questo meraviglioso anno e ci prepariamo ad eventi di Cultura, D’arte anche nei prossimi mesi con una grande conclusione di fine anno”. Sono soddisfatto del lavoro fatto con Enrica Consorti con la quale c’è stima e grande collaborazione cosa indispensabile nella realizzazione di grandi e importanti eventi”.

Enrica Consorti: “Con Alchimie d’Arte abbiamo viaggiato attraverso la storia, la musica, le arti, i racconti e i miti e ora ci rivolgiamo all’interiore…L’evento del 27 Settembre sarà una prova di volo per tutti, una occasione per apprendere, sperimentare, cosa vuol dire diventare resilienti, capaci di credere e realizzare i nostri sogni e i desideri più intimi della nostra anima”.

L’evento è a titolo gratuito ma con prenotazione obbligatoria al numero 3285546583, anche su Whatsapp.