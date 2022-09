SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla prima gara stagionale, le rossoblù di mister Silvestro Pompei non deludono e conquistano i primi tre punti nel girone B di Serie C nazionale.

Per l’occasione il match si è disputato alle 15.30 al “Petrella” di Ripatransone, in quanto lo stadio “Pirani” non è ancora disponibile. Davanti ad un numeroso pubblico le ragazze si sono fatte valere conquistando un’importante vittoria.

Cronaca del match. Un girone difficile e complicato che vedrà le ragazze impegnate nel girone del nord. Un successo sofferto ma meritato contro il Villorba, squadra di Treviso, che come le rivierasche è neo promossa. Il gol a firma del nuovo acquisto Azzurra Principi è arrivato al 36esimo della prima frazione, dopo alcune chanche e un rigore netto negato a Poli.

Le rossoblù hanno difeso bene per tutta la gara gestendo bene la fase di possesso palla, nonostante le ospiti si siano fatte vedere in avanti diverse volte mettendo in difficoltà la retroguardia di casa con manovre offensive ben organizzate.

Risponde sempre presente il portiere di casa Sbranchella quando tirata in causa soprattutto nel finale di primo tempo e nel finale della seconda frazione quando è brava anche Lelli a salvare il risultato mettendo una pezza su un tiro ravvicinato destinato in rete quasi allo scadere.

Buona la prima insomma per la Samb femminile che domenica prossima sarà impegnata a Merano, in provincia di Bolzano, contro il Meran Women che nella prima giornata ha battuto per 3 reti a zero il Vicenza.

TABELLINO:

SAMBENEDETTESE: Sbranchella, Langiotti, Lelli, De Luca, Larcher, Natalini, Angelini, Pontini (C.), Poli, Principi, Sacchini (80′ Ferretti) A disp: Straccia, Sgariglia, Belleggia, Bianchini. All. Pompei

VILLORBA: Manente, Donadel, Morettin, Pivetta, Bassani, Ghezze, Foltran, Sandi, Granello, Rossi, Peron.

Reti: 36′ Principi

Ammoniti: Pontini, Natalini (S.)

PRIMA GIORNATA

Centro Storico Lebowski- Bologna 0-0

Lumezzane-Venezia Calcio 1985 5-2

Oriveto -Jesina 0-12

Padova-Rinascita doccia 4-0

Sambenedettese-Villorba 1-0

Venezia Calcio -Triestina 1-0

Vicenza Calcio- Meran Women 0-3

Riccione-Portogruaro 3-2

CLASSIFICA

Sambenedettese 3

Jesina 3

Meran Women 3

Lumezzane 3

Riccione 3

Padova 3

Venezia Calcio 3

Centro Storico Lebowski 1

Bologna 1

Venezia Calcio 1985 0

Vicenza 0

Triestina 0

Villorba 0

Portogruaro 0

Rinascita Doccia 0

Orvieto 0