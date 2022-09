ANCONA – La Polizia di Stato ha reso noti gli esiti dell’attività di controllo delle stazioni ferroviarie svolta durante il periodo estivo nelle regioni Marche, Umbria e Abruzzo.

Segue il comunicato del Compartimento Polizia Ferroviaria:

«40.954 persone controllate, 3 arrestati, 55 indagati in stato di libertà. 2.781 pattuglie impiegate in stazione e oltre 515 a bordo treno, per un totale di oltre 1.040 convogli ferroviari presenziati. 170 servizi antiborseggio in abiti civili, sia in stazione che sui convogli e 232 servizi automontati lungo linea e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria. 59 sanzioni elevate, 20 minori non accompagnati rintracciati dal personale della Specialità e restituiti alle famiglie o collocati in comunità. 23 provvedimenti di polizia relativi alla normativa sulle misure di prevenzione (daspo urbano, avviso orale).

Sono questi i risultati della stagione estiva appena conclusa che ha visto un’intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo sia all’interno delle stazioni che a bordo dei treni nell’ambito delle tre regioni di competenza territoriale, per garantire la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni delittuosi.

11 le giornate di controllo straordinario organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale nel periodo estivo: 3 operazioni “Stazioni Sicure”, con una complessiva intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo negli scali ferroviari interessati; 4 operazioni “oro rosso” per il contrasto al fenomeno dei furti di rame e 4 operazioni “rail safe day” per la prevenzione dei comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza. Durante tali servizi la Polfer si è avvalsa della collaborazione di unità cinofile della Polizia di Stato ed utilizzato metal detector e smartphone per il controllo dei documenti in tempo reale.

Nel mese di giugno, inoltre, è stata svolta un’operazione denominata “Rail Action Day”, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni criminosi maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario a cui partecipano, nell’ambito dell’Associazione Railpol, le Polizie ferroviarie e dei trasporti dei maggiori Paesi europei, per condurre un’azione coordinata a livello internazionale che garantisca la sicurezza del trasporto ferroviario.

Durante il periodo estivo, in particolare nel mese di luglio le regioni Umbria e Abruzzo sono state interessate da alcuni incendi che hanno causato l’interruzione della circolazione ferroviaria in particolare sulle linee Falconara-Orte e L’Aquila–Sulmona, anche per alcune ore. I viaggiatori a bordo dei treni rimasti fermi in stazione e lungo linea hanno potuto contare sull’intervento e l’ausilio della Polizia Ferroviaria».