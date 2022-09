Calcio a 5, riparte in sicurezza la 15^ stagione sportiva dell’ASD San Giuseppe

Si inizia il 30 settembre con i corsi per i nati dal 2003 al 2015. Le iscrizioni sono aperte dal 23 settembre. Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo sintetico di calcio a 5 situato in Via Montello a San Benedetto del Tronto fino al 28 maggio 2021.

di Redazione