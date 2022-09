CAMPIONE DI GARDA – Dopo 5 giorni di regate con 11 prove disputate si è concluso ieri a Campione del Garda il Campionato Mondiale Flying Dutchman. 68 gli equipaggi iscritti provenienti da tutte le nazioni, prevalentemente europee. Come sempre la compagine tedesca è risultata la più numerosa con 26 equipaggi, 11 gli italiani, 8 ungheresi…

Lotta molto accanita per l’aggiudicazione del titolo tra tre equipaggi: tedeschi, danesi (ex campioni olimpionici e pluricampioni mondiali della classe) e ungheresi anch’essi pluricampioni mondiali. Alla fine la vittoria è andata ai tedeschi Ldtke-Schafer, secondi i fratelli danesi Bojsen-moller e terzi gli ungheresi Majthenyi-Domokos. L’equipaggio, composto da Matteo Pincherle e Carlo Carincola, appartenenti rispettivamente al Circolo Nautico Sambenedettese ed al Circolo Nautico Ragn’a vela, si è aggiudicato il settimo posto in classifica generale.

Dal dodicesimo posto, conseguito dopo le prime tre prove del giorno di esordio, hanno recuperato ben cinque posizioni, erodendo la classifica giorno per giorno e mettendo alle loro spalle equipaggi pluridecorati come i danesi Kramer-Geelkerken già Campioni Mondiali, giunti poi al nono posto. L’altro equipaggio sambenedettese che ha partecipato al Campionato Mondiale Flying Ditchman, composto da Lorenzo Caucci e Riccardo Marinucci ambedue del Circolo Nautico Ragn’a vela, si è classificato al 34° posto, risultato più che soddisfacente considerando l’elevatissimo livello agonistico dei partecipanti.