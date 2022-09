CASTELBELLINO – “I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 10.00 circa lungo la SS.16 tra le uscite di Moie e Castelbellino, in provincia di Ancona, all’altezza del Km. 48+200 in direzione Ancona, per un incendio che si e sviluppato nel cassone dell’autocarro che trasportava materiale edile e di illuminazione. La squadra di Jesi intervenuta con due autobotti ed un mezzo 4×4 ha provveduto a spegnere l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme al veicolo stesso utilizzando anche della schiuma antincendio. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. La circolazione non ha subito rallentamenti. Sul posto anche la Polizia Stradale”.