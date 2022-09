TERAMO – I Carabinieri della Compagnia di Teramo hanno arrestato due giovani, in Piazza Garibaldi, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Segue il comunicato della Procura:

“Insieme agli agenti della Squadra Volanti della locale Questura, i militari hanno tratto in arresto due giovani fratelli extracomunitari, residenti nella provincia di Teramo, già noti alle forze dell’ordine, che durante la notte tra domenica 11 e lunedì 12, in preda ai fumi dell’alcol, si sono resi responsabili di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I due giovani, in palese stato di ebbrezza alcolica, piazza Garibaldi, venivano sottoposti a controllo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile alle ore 22.50 circa, intorno alle ore 22.50, intervenuti in

quella piazza, su richiesta di alcuni cittadini al numero d’emergenza 112, che segnalavano

la presenza di due stranieri che, in stato di ubriachezza, infastidivano i passanti.

Durante le operazioni di identificazione, uno dei due fratelli, già gravato dal foglio di via obbligatorio da Teramo, spintonava un carabiniere, per poi darsi alla fuga a piedi insieme al fratello.

Le immediate ricerche, svolte unitamente al personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato nel frattempo intervenuto in supporto ai militari, permettevano di rintracciare i due a poca distanza. Nelle fasi concitate dell’inseguimento, uno dei due fratelli, allo scopo di guadagnare la fuga, iniziava il lancio, all’indirizzo degli operanti, di alcune bottiglie di vetro vuote raccolte per strada; l’uomo, una volta vistosi raggiunto dalle forze di Polizia, minacciava uno degli agenti con una bottiglia rotta ma con manovre distrattive veniva

immediatamente immobilizzato.

I soggetti sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza”.