SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento fiduciario per Covid-19 potranno fare richiesta di esercitare il proprio diritto al voto a domicilio, rivolgendosi al Comune in cui sono registrati nelle liste elettorali.

Per richiedere il servizio nel Comune di San Benedetto del Tronto è necessario far pervenire la richiesta tra giovedì 15 e martedì 20 settembre mediante una delle seguenti modalità:

– tramite e-mail all’indirizzo comunesbt@comunesbt.it

– tramite Posta Elettronica Certificata – Pec all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it

Le domande dovranno essere corredate da un certificato medico rilasciato dall’Asur in data non anteriore a domenica 11 settembre che attesti la condizione di persona sottoposta a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento fiduciario per Covid-19.

Da giovedì 15 settembre la richiesta del certificato medico potrà essere richiesta all’Asur con una delle seguenti modalità:

– accedendo all’apposito format on-line dell’Asur tramite il link https://serviziweb.asur.marche.it/marche2022, da dove verrà rilasciata all’utente una ricevuta in formato pdf da allegare alla domanda;

– contattando il numero di telefono 071 2911675, attivo da giovedì 15 a venerdì 23 settembre, esclusi sabato e domenica, dalle 10 alle 13. Un operatore Asur assisterà l’utente con la pratica di rilascio del certificato, comunicando un codice all’elettore che dovrà essere trascritto nella domanda.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Elettorale ai numeri telefonici 0735 794575 e 0735 794502.