L’AQUILA – Tragedia a Fossa, in provincia de L’Aquila, dove un ultraleggero con a bordo una coppia del capoluogo ha terminato in modo drammatico il suo volo schiantandosi contro la struttura di un depuratore. L’aereo, un Coavio Df 2000, è precipitato ieri, domenica 11 settembre, a poca distanza dall’aeroporto di Preturo. L’impatto ha ucciso i due occupanti, aquilani di 70 e 64 anni appassionati di volo.

Secondo una prima ricostruzione, i due stavano tornando all’aviosuperficie di Poggio Picenze, di ritorno dalla Val di Chiana, in provincia di Arezzo, e nel corso del pomeriggio avevano fatto una sosta in Umbria, a Castiglione del Lago.

Le cause dell’incidente sono tuttora ignote: si ipotizza un malore del pilota, o un guasto meccanico. L’ultraleggero è stato sequestrato, così come l’area.