SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esordio amaro al “Riviera delle Palme” per i rossoblu che vengono sconfitti dai laziali per 0-2, decisivi i gol di Sbardella e Sivilla. Nel post-gara abbiamo intervistato i due allenatori Sante Alfonsi e David D’Antoni.

Alfonsi: “La partita l’avete vista tutti, abbiamo sbagliato l’approccio alla partita e l’atteggiamento, dobbiamo ripartire dalla prossima partita. Cynthialbalonga? Ha una squadra forte ma non ricordo azioni pericolose da parte loro, il primo gol nasce da un calcio piazzato. Noi non abbiamo sfruttato le fasce e non abbiamo mai puntato l’uomo, dobbiamo migliorare. Chieti? Allenarsi con una sconfitta non è facile ma dobbiamo lavorare e trovare un’altra Samb”.

D’Antoni: “Non sappiamo dove potremo arrivare ma dipende dal nostro percorso di crescita, questa vittoria ce la godiamo e pensiamo a preparare la prossima gara sapendo di aver battuto la squadra candidata per la vittoria del campionato. Samb? Non mi aspettavo nulla da loro ma dalla mia squadra. Siamo stati bravi in fase difensiva”.