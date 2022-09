TESTA 6 Poco lavoro per lui oggi. Ammonito per proteste in occasione di un calcio d’angolo per i capitolini. Era evitabile. Non prende gol nemmeno oggi, cosa fondamentale per il morale di un portiere.

PETRINI 6,5 Vicino al gol di testa sul finire di primo tempo, ma il gioco era fermo per offside. Molto pericolose le sue avanzate sulla destra.

PASSALACQUA 6,5 Amministra la fase difensiva in coppia col giovane Rovinelli. De Mutis fatica a trovare spazi, ingabbiato dalla sua marcatura.

ROVINELLI 6,5 Ha l’arduo compito di sostituire lo squalificato capitan Sensi, ma gioca con una tranquillità rara in un fuori quota. Vicino al gol di testa al 60′. Sempre preciso negli interventi in chiusura.

PASQUALINI 6,5 La fascia sinistra è quella più propositiva nel corso del primo tempo ed il merito è anche delle sue preziose sovrapposizioni. Ordinato in difesa.

PIETROPAOLO 6,5 Un tiro col destro debole allo scadere del primo tempo. Per il resto tanta corsa e giocate intelligenti.

D’ALESSANDRO 6,5 Porta esperienza e qualità in cabina di regia in un centrocampo di soli under a parte lui. Esce per Rossi. Esce al 90′ per Evangelisti (s.v.)

PACCHIOLI 6 Il giovane classe ’04 dimostra ancora una volta di non sfigurare nel centrocampo orange. Fa vedere buone giocate, anche se ha ancora tanti margini di miglioramento.

VERDESI 6 Cresce col passare dei minuti, corre e morde le caviglie agli avversari. Esce per Spagna.

BATTISTA 7 Il più propositivo già dalle fasi iniziali del match, svaria da destra a sinistra senza dare punti di riferimento.

FALL 6 Tanto lavoro spalle alla porta, molte sponde e alcuni palloni persi. Un po’ isolato nell’attacco orange. Meglio quando è in coppia con Spagna.

SPAGNA 6 Appena entrato si rende subito pericoloso. Il modulo a due punte in coppia con Fall può essere una soluzione molto interessante per partite bloccate come questa, ma ha ancora bisogno di rodaggio.

ROSSI, CAPRIOLI, EVANGELISTI s.v. Entrano solo nel finale.

CLERICI 6 Entra al posto di Fall ed ha sui piedi la miglior occasione della partita. Trova un super Barone, ma poteva fare meglio.

CIAMPELLI 6,5 180′ di imbattibilità in campionato a cui si aggiunge la rete inviolata in Coppa Italia col Chieti. Questo è un dato che sicuramente lo rende molto soddisfatto, sapendo quanto ci tiene alla fase difensiva. Cambi azzeccati, con l’ingresso di Spagna in coppia con Fall si sono viste più azioni offensive. Il tandem ha bisogno ancora di rodaggio, ma può rivelarsi un’arma in più per tentare di sbloccare partite come queste. La mossa Clerici, poteva spostare gli equilibri ed infatti per poco il neoentrato non ha deciso la gara. Forse si poteva vincere, ma alcune partite “sporche” come questa, il Porto d’Ascoli dell’anno scorso le perse. Un punto da tenere stretto.