ROMA – Tutto pronto per Roma City-Porto d’Ascoli.

FORMAZIONI

ROMA CITY (4-3-3): Barone, Rea (70′ Menghi), Meo, Ricci, Di Emma, Corvino, Pisanu, Cabella, Raffini (80′ Ottaviani), Manoni, De Mutiis, Ferrante. All. Statuto.

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Rovinelli, Pietropaolo, D’Alessandro (63′ Rossi), Pacchioli, Battista (85′ Caprioli), Verdesi (55′ Spagna), Fall (67′ Clerici). All. Ciampelli.

ANGOLI

2-5

AMMONITI

Testa (P) Ricci (R) Ferrante (R)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

4′ Tiro cross teso di Battista a cercare Fall, palla sul fondo non di molto.

7′ OCCASIONE PDA: punizione dalla trequarti battuta da Battista, testa di Passalacqua ma Barone mette in angolo. Sugli sviluppi del corner D’Alessandro mette sul fondo di poco. Buona partenza degli orange.

11′ Si vedono i padroni di casa. Discesa sulla corsia di destra di De Mutis, palla al centro ma Testa blocca.

15′ Ci prova Battista, destro a giro dal limite bloccato da Barone.

19′ Tiro di Verdesi. Alto sopra la traversa.

27′ Altro calcio di punizione guadagnato da Battista. Lo stesso numero 11 se ne occupa ma la palla sorvola di poco il montante.

41′ Ammonito Testa per reiterate proteste.

44′ Brivido per il Pda. Meo lascia partire il destro dal limite che esce di pochissimo sul fondo.

45′ Cresce il Roma City nel finale di tempo, colpo di testa di De Mutis sul fondo.

45+1′ Finisce qui il primo tempo, a reti bianche. Meglio il Pda in apertura, con un paio di buone occasioni. Nel finale di tempo sono invece cresciuti i padroni di casa, anche se Testa non ha dovuto compiere parate.

SECONDO TEMPO

46′ Riparte in attacco il Roma City, che conquista un angolo. Non sfruttato.

51′ Proteste del Roma City per un presunto tocco di mano in area di Passalacqua sugli sviluppi di un corner.

55′ Primo cambio per Ciampelli: fuori Verdesi per Spagna, che si posiziona a fianco di Fall. Di fatto un 4-4-2 ora, con Spagna e Fall insieme.

57′ Ci prova Raffini dal limite, Testa blocca senza affanni.

60′ Serie di corner per il Pda, nessuno di questi sfruttati a dovere.

63′ Fuori D’Alessandro per Rossi.

67′ Finisce la partita di Ameth Fall, dentro Clerici. Resta con due punte Ciampelli.

75′ MEGA OCCASIONE PER CLERICI: il neo entrato si inventa un contropiede magistrale, porta palla per 30 metri, ma a tu per tu con Barone calcia debolmente col mancino ad incrociare e se la fa parare. Miglior occasione della partita.

85′ Giallo per Ferrante per una gomitata su Spagna.

89′ Si porta in avanti il Roma City. Ci prova Manoni: palla alta sopra la traversa.