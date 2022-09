NOTE: San Benedetto Del Tronto, soleggiato, 26°C. Campo in condizioni non perfette, Samb in completo bianco con inserti rossoblù, ospiti in tenuta azzurra.

Angoli:

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori:

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Berti, Conson, Zaffagnini, Cardella, Bianchino, Chinellato, Emili, Feliz, Angiulli, Viscardi, Proia.

A disposizione: Corci, Murati, Migliorini, Luccarini, Mauthe Von Dege, Marras, Umile, Scarponi, Tassi. Allenatore: Sante Alfonsi

CYNTHIALBALONGA: Vilardi, Sbardella, Petti, Fontana, Buono, De Angelis, Ferri Marini, Forgione, Secli, Borrelli, Mirimich.

A disposizione: Santilli, Redondi, Ferrante, Fiorini, Dellavecchia, Giacobbe, Del Canuto, Caon, Sivilla. Allenatore: Stefano Maestà

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio, comincia la partita.

5′ Punizione per la Samb da buona posizione: ripartenza di Proia fermato irregolarmente. Cardella al tiro, sulla barriera.

7′ Sambenedettese ancora in avanti, azione fermata per fallo di mano di Conson

8′ Grande inserimento di Chinellato, trovato però in fuorigioco da Emili

11′ Calcio d’angolo per la Samb, il primo del match

12′ Schema su calcio d’angolo non riuscito per la Samb, esce il portiere laziale e fa sua la palla