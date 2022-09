CAGLI – È stato trovato in mattinata a un 76enne di Cagli, uscito ieri per una passeggiata senza però fare ritorno a casa. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’uomo in un casolare, dove l’anziano aveva trascorso in solitudine la notte in zona Tarugo, nei pressi della sua abitazione. L’allarme è scattato nel corso della tarda serata di sabato.

L’uomo è stato trovato in buone condizioni, seppur in leggero stato confusionale. Soccorso dai Vigili del Fuoco, è intervenuto anche il 118 che lo ha trasportato in Ospedale per un controllo. La chiamata è giunta dai familiari del pensionato, preoccupati perché dopo essere uscito non aveva più fatto ritorno. Le ricerche sono state rese più complesse dalla mancanza di luce e dalla stessa conformazione della zona fatta di boschi, dislivelli e sentieri: il pensionato è stato ritrovato alle prime luci del giorno.