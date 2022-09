FABRIANO – È stato ritrovato senza vita ieri, 10 settembre 2022, intorno alle ore 18, in un dirupo del Monte di Civita (Fabriano) il 31enne P.M.. Tre tecnici della squadra di Ancona del Soccorso Alpino e Speleologico Marche hanno rinvenuto il corpo del giovane. Tra le ipotesi, il ragazzo potrebbe essere rimasto vittima di un incidente o di un gesto volontario. Nelle operazioni di ricerca, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha messo in campo unità cinofile molecolari e da superficie oltre che un operatore droni con termocamera. Durante la nottata tra venerdì e sabato, è stata coinvolta anche l’Aeronautica Militare, che ha effettuato diversi sorvoli dell’area con camere termiche e tecnologia Imei Catch, in grado di localizzare ed isolare in modo univoco il segnale telefonico della persona cercata, escludendo ogni altro segnale. Alle ricerche hanno partecipato i Vigili del Fuoco l’ausilio del loro elicottero, i Carabinieri e la Protezione Civile di Fabriano e di Jesi con unità cinofile.