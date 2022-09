GROTTAMMARE – Tornano gli Erasmus days dell’Accademia Liszt di Grottammare.

Tre giornate di informazione e presentazione dei progetti in corso e da realizzare il 13,14 e 15 ottobre della più diffusa iniziativa europea, l’ Erasmus+, che vede il coinvolgimento dei protagonisti e dei beneficiari di tutti i settori e di tutti i Paesi del programma.

Gli Erasmus Days rappresentano un momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+, diffondere i risultati dei progetti realizzati, ma anche l’occasione per scoprire il programma e confrontarsi con altre esperienze. Nuovi traguardi sono stati raggiunti: le mobilità in Polonia, la formazione in Francia, Romania e Turchia e altre iniziative sono previste nel nostro territorio anche grazie ai soci onorari del Nord Macedonia, Ungheria e Hong Kong che, attraverso la loro esperienza musicale, permettono agli studenti dell’Accademia Liszt di aggiornarsi e programmare nuove attività sia nel piceno che a livello

internazionale.

“In questi ultimi anni abbiamo messo in mobilità centinaia di giovani grazie al programma più amato dagli

studenti. L’esperienza all’estero è formativa e permette ai partecipanti di esprimersi in lingua inglese e confrontarsi con altri paesi europei. Il territorio piceno può avvalersi di un punto di riferimento per la formazione- ha spiegato l’ Erasmus project manager, Alceste Aubert.

Per informazioni: https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-days-new-opportunity-for-youngsters/