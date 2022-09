Carabinieri Macerata, i controlli straordinari sul territorio permettono di individuare i responsabili di due furti

Giornata intensa per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Macerata, impegnato in attività e servizi di controllo straordinari del territorio. Tra i vari risultati ottenuti, sono stati individuati il responsabile di un furto in casa a San Ginesio e due uomini, rei di aver rubato prodotti per l'igiene e profumi in un negozio di Porto Recanati

di Davide Pignotti