PORTO SANT’ELPIDIO – Gli uomini della Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo due 25enni nordafricani, in Italia senza fissa dimora, per i reati di occupazione e invasione di edifici, danneggiamento e inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale.

I due 25enni sono stati controllati qualche giorno fa dai Carabinieri all’interno di un’abitazione di Via Umberto I, a Porto Sant’Elpidio. Lì, infatti, si erano abusivamente stabiliti dopo aver forzato la porta d’ingresso posteriore, danneggiandola. La proprietaria, una donna residente nella Provincia di Ascoli Piceno, non si era immediatamente accorta della presenza dei due, poiché l’immobile viene utilizzato saltuariamente. Non appena ne ha avuto notizia, la donna ha sporto querela presso l’Arma di Porto Sant’Elpidio. I militari, al termine degli accertamenti, hanno denunciato i due per l’occupazione abusiva dell’immobile, e il danneggiamento della porta d’ingresso, ma anche per inottemperanza a provvedimento di espulsione. I due nordafricani, infatti, dopo essere stati sottoposti a fotosegnalamento, non avevano rispettato i provvedimenti emessi dal Prefetto di Fermo lo scorso anno.