Pieragostini è un giovane portiere, classe 2002, che andrà a completare il reparto composto da Mattia Palanca e Marco Medori.

Emanuele Offidani è un classe 2000 che può essere impiegato a centrocampo e come esterno. Dopo essere cresciuto nella Primavera dell’Avellino, Offidani può vantare diverse esperienze in C con Carpi, Pontedera e Rende prima di esordire in D con la maglia del Nereto.

I due nuovi acquisti sono già aggregati al gruppo e disponibili per la prima gara di campionato, in casa del Trodica.