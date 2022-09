SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Sante Alfonsi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della prima sfida casalinga del nuovo campionato, in programma domani al “Riviera delle Palme”.

“Dopo la vittoria in trasferta, siamo in fiducia, abbiamo lavorato bene in settimana e giocare davanti al nostro pubblico sarà un’arma in più – spiega l’allenatore rossoblu – Domani vogliamo fare meglio anche a livello di gioco. Loro avranno voglia di riscatto dopo il primo passo falso in campionato, ma hanno nomi da categorie superiori. Su tutti Buono e Ferri Marini che abbiamo visto essere ottimi giocatori. Infermeria? Abbiamo perso Lulli e Vita per dei problemi fisici, ma non dobbiamo pensare alle assenze. Conterà scendere in campo con il piglio giusto, indipendentemente da chi giocherà”.