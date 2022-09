ANCONA – È stato soccorso due volte nel giro di 24 ore un 49enne, già noto per i suoi problemi di abuso di alcool, a causa del suo pesante stato di alterazione alcolica, non troppo distante dal coma etilico. L’uomo aveva già rischiato di perdere i sensi in mattinata, e per questo motivo era stato portato in pronto soccorso.

Dopo essere stato dimesso da Torrette, non è riuscito a fermarsi e ha ricominciato a bere. L’uomo è stato rinvenuto la sera stessa, in pineta al Passetto, privo di

sensi tra i giochi dei bambini: è stato quindi portato ancora una volta in ospedale per le cure del caso.