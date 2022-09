Fabriano, uomo non fa rientro a casa in località Vetralla. Ricerche in corso

I Vigili del Fuoco sono impegnati dal tardo pomeriggio di ieri in località Vetralla, nel Comune di Fabriano, per la ricerca di un uomo che non ha fatto rientro a casa. Sul posto stanno operando anche il Nucleo Cinofili dei pompieri, il Soccorso Alpino, il 118 ed un elicottero dell’Aereonautica Militare